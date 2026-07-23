Продавцы уже приготовили новые ценники: какие товары из Китая подорожают из-за морской блокады

Российские магазины могут поднять цены на китайские товары, не дожидаясь, пока первые подорожавшие контейнеры доберутся до складов. Любая новость о сбоях в морской логистике становится для продавцов удобным поводом переписать ценники, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Новая угроза возникла сразу у двух ключевых морских маршрутов. По данным Reuters, напряженность сохраняется в Ормузском проливе, а йеменские хуситы открыли еще один фронт у Баб-эль-Мандебского пролива. Танкеры уже меняют курс в Красном море, а нефть Brent поднималась до $96 за баррель.

Ситуация затрагивает и контейнерные перевозки из Азии. Судоходные компании продолжают обходить Суэцкий канал и направлять корабли вокруг Африки. Такой маршрут увеличивает продолжительность рейса между Азией и Европой примерно на десять дней. Перевозчики уже вводят дополнительные топливные сборы.

«Если растут транспортные издержки, то, естественно, вырастут и издержки покупателя. Но цены увеличатся в значительно большей степени», — предупредил Беляев.

По его словам, неверно ожидать, что магазины сначала дождутся новой партии, пересчитают стоимость перевозки и только затем изменят цену. Реакция может начаться почти сразу после появления тревожных новостей.

«Для этого вовсе не надо ждать, когда товар по повышенной цене привезут и он попадет в торговую сеть. Продавцы подождут несколько дней, а потом начнут повышать цены, ссылаясь на контейнерные перевозки», — пояснил аналитик.

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Под ударом при таком сценарии способны оказаться практически все категории китайского импорта: электроника, бытовая техника, автотовары, одежда, обувь и продукция для дома. Причем реальный рост расходов на доставку конкретной партии может быть значительно меньше новой магазинной наценки.

«Это диктат продавца на рынке. Транспортные издержки служат не только для подсчета прибыли, но и поводом для усиленного повышения цен», — отметил Беляев.

Эксперт сравнил инфляцию с потоком: одна категория дорожает быстрее, другая подтягивается следом, однако движение постепенно охватывает весь рынок. Поэтому вслед за электроникой или автозапчастями цены могут начать повышаться и на товары, доставка которых почти не связана с Красным морем, считает он.

По мнению Беляева, сдерживать необоснованные наценки должна антимонопольная служба. Иначе военная угроза, длинный маршрут и дорогая нефть станут универсальным объяснением для любого нового ценника, заключил эксперт.

Обострение на Ближнем Востоке снова подняло цены на золото и нефть, но финансовый аналитик предупредил: покупка активов после резкого скачка может обернуться потерями, и для большинства россиян с небольшими накоплениями банковский вклад остается самым надежным вариантом. Золото, по словам эксперта, приносит доход только на горизонте 3–5 лет, а ювелирные украшения он назвал «выброшенными деньгами».