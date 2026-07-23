От аномальной жары до задержек рейсов: почему опустели пляжи и отели Калининграда

АТОР: жара и задержки рейсов «загубили» туризм Калининграда летом 2026-го

Общество

В текущем летнем сезоне количество туристов, посещающих Калининградскую область, заметно снизилось. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов объяснил, какие факторы сыграли ключевую роль в падении спроса и почему местный отельный бизнес успешно переждет этот спад, пишет НСН.

Что произошло с турпотоком и каков прогноз

Эксперт проанализировал ключевые факторы и оценил устойчивость гостиничного сектора региона:

  • Главные причины падения спроса:
    • Погодные аномалии: Накрывшая регион аномальная жара отпугнула часть путешественников.
    • Транспорт и логистика: Добраться до эксклава стало сложнее, участились задержки авиарейсов.
    • Экономический фактор: Общее снижение потребительского спроса на фоне стремления россиян к экономии.
  • Загрузка отелей: Показатели отельеров снизились со 100% в прошлые пиковые периоды до 50–70%.
  • Прогноз для бизнеса: По оценке Курносова, загрузка на уровне 70% остается хорошим показателем. Отели смогут удержать финансовую устойчивость благодаря сформированной ранее «подушке безопасности» и гибкому регулированию цен на проживание. При улучшении внешних условий турпоток быстро восстановится.
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