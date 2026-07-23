Курс манит в Токио, но билеты пугают: стала ли Япония доступной для россиян после падения иены

Падение иены сделает отели, экскурсии и развлечения в Японии немного доступнее, однако всю выгоду для российских туристов способен съесть подорожавший перелет. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По данным Reuters, 23 июля доллар поднимался до 163,24 иены — максимума с декабря 1986 года. Японская валюта слабеет на фоне дорогой нефти, напряженности на Ближнем Востоке и сомнений инвесторов в скором повышении ставки Банком Японии. Для иностранцев такое падение курса означает, что проживание, питание, покупки и посещение достопримечательностей становятся дешевле при пересчете в другую валюту. Однако для россиян главные расходы возникают еще до прибытия в страну.

«Безусловно, падение курса иены в краткосрочной перспективе незначительно скажется на цене внутреннего обслуживания на территории Японии. Это затронет экскурсионные, гостиничные услуги и посещение культурно-исторических и развлекательных объектов», — объяснил Мурадян.

Прямого авиасообщения между Россией и Японией сейчас нет. Путешественникам приходится выбирать рейсы с пересадками, причем билеты продают в основном перевозчики из третьих стран. Одним из главных бюджетных маршрутов долгое время оставался транзит через Китай. Но за последний год стоимость таких перелетов существенно выросла, отметил эксперт.

«К сожалению, транзитная перевозка через Китай, который был основным каналом для бюджетных туров в Японию, сейчас подорожала. В среднем она выросла за последний год на 30%», — сообщил вице-президент АТОР.

В результате турист может сэкономить на отеле, музее или ресторане, но затем потерять гораздо большую сумму при покупке авиабилетов. Поэтому падение национальной валюты еще не означает, что все путешествие стало бюджетным.

Фото: [ istockphoto.com/D. Lentz ]

«Нынешнее снижение курса иены не может существенно повлиять на общую стоимость поездки», — подчеркнул Мурадян.

Тем не менее, интерес россиян к Японии продолжает расти. Направление остается немассовым, но востребованным благодаря сравнительно понятной процедуре получения визы и изменившемуся отношению путешественников к стране.

«Раньше Япония имела статус дорогого и сложного направления, а сейчас она уже совершенно по-другому воспринимается российскими туристами», — заключил специалист.

Таким образом, слабая иена удешевила Японию только для тех, кто уже добрался до ее берегов. Реально выиграть смогут туристы, которые найдут выгодные билеты, заранее поймают недорогую стыковку или совместят поездку с посещением Китая.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал не раздувать скандал вокруг нападения на россиянку в грузинском отеле и не отказываться от отдыха в Грузии из-за одного эпизода. По словам парламентария, инцидент произошел на почве алкогольного опьянения и взаимного недопонимания, а попытки раздуть из него «мегаскандал» выгодны только тем, кто хочет поссорить два народа.