Истра, Можайка и Ока: где в Подмосковье сейчас клюет рыба и на что ловить

Середина лета, а точнее его последняя декада, по праву считается одной из самых перспективных пор для рыболовов в Московской области. Прошедшие дожди обогатили водоемы кислородом, а установившаяся умеренная погода заметно повысила аппетит подводных обитателей. Секретами успешной ловли и перечнем водоемов, где сейчас особенно хорошо клюет, с редакцией REGIONS поделился специалист Сергей Тарновский, сообщил REGIONS.

На каких водоемах сейчас самые высокие шансы на улов

По словам Тарновского, стабильный клев сейчас наблюдается на Истринском, Можайском и Рузском водохранилищах, а также на реке Оке в южной части Подмосковья. Он высказал мнение, что после дождей лучше работают натуральные наживки, а хищник чаще реагирует на небольшие воблеры и силиконовые приманки.

«На водохранилищах хорошо берет лещ, подлещик и плотва, особенно в утренние часы. На Оке сейчас активно клюют судак и жерех, а в прибрежных заводях можно встретить крупную щуку. Неплохие результаты показывают также Москва-река в верхнем течении и Шатурские озера», — отметил эксперт.

Когда ехать и что учитывать рыбакам

По словам Тарновского, самые результативные часы — с рассвета до 9–10 утра и вечером после 18 часов, когда жара спадает. Он также напомнил, что перед поездкой стоит проверить действующие правила любительского рыболовства и убедиться, что ловля разрешена именно на выбранном участке водоема. Кроме того, важно соблюдать суточные нормы вылова и отпускать рыбу, которая не достигла разрешенного размера, чтобы сохранить популяцию для будущих сезонов.

«Днем рыба становится менее активной и уходит на глубину. Если хочется поймать действительно хороший экземпляр, лучше планировать выезд на раннее утро или вечер. В пасмурную погоду клев обычно продолжается дольше», — рассказал специалист.

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