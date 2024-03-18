Более 5 тысяч жителей с размахом отпраздновали Масленицу в городском парке г.о. Чехов
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Гости и жители городского округа Чехов весело отметили Масленицу в местном парке культуры и отдыха. Свыше пяти тысяч человек наслаждались проводами зимы во время насыщенных мероприятий.
Праздник в Чехове приурочили не только к Масленице: 17 марта было Прощеное воскресенье. Она завершает Сыропустную неделю, которая начинается перед Великим постом. Как раз в этот период принято готовить блины, угощать гостей и близких, а также прощать и просить прощения. В Чехове уделили внимание православным и народным обычаям.
В городском парке округа были тысячи людей. Все наслаждались ярмаркой мастеров, аттракционами, катанием на лошадях и традиционными народными забавами. Угощали гостей и главным лакомством Масленицы, как и положено на гуляниях.
На празднике показали шоу мотокаскадеров, а также организовали тематические мастер-классы, на которых желающих учили созданию кукол-маслен и выпеканию самых вкусных блинов. Надолго участникам запомнится урок по приготовлению супер-блина.
Особенно яркими стали музыкальные шоу. Выступали военно-патриотический клуб «Цитадель» и группа «Сахара». Последняя удивила гостей фаер-шоу. Как раз в финале выступления коллектив символично сжег Масленицу, таким образом попрощавшись с зимой.
Как напомнил глава городского округа Чехов Михаил Собакин, Великий Пост начинается с 18 марта. Православные традиции предполагают, что человек постится с чистым сердцем и душой, ведь это облегчает путь ограничения в питании. Отказ от ряда продуктов и соблюдение строгого поста — большой духовный подвиг, который не совершить с грузом обиды и ошибок.
Отметим, что Великий пост закончится 4 мая.