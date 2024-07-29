Водитель КамАЗа, протаранивший поезд Казань — Адлер, задолжал ФНС

Водитель Асламбек Усматов, столкнувшийся с пассажирским составом в Волгоградской области, ранее был индивидуальным предпринимателем и имеет долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом стало известно RT .

Габаритной машиной управлял 43-летний Асламбек Усматов. Телеканал узнал, что мужчина живет в Котельниковском районе области и не всегда водил грузовик. Он и сам организовывал перевозки на самосвалах в рамках своего бизнеса. До 2019 года он также успел побывать сторожем, водителем-экспедитором и механиком.

Усматов оказался одним из самых активных клиентов микрофинансовых организаций и имеет крупные долги перед ФНС.

Напомним, в 4 км от станции Котельниково в Волгоградской области случилось ДТП: водитель КамАЗа протаранил поезд с пассажирами. Девять вагонов сошли с рельсов, МЧС РФ сообщало о более ста пострадавших. Людей эвакуировали, некоторых передали медикам, в том числе и Усматова.

Ранее сообщалось, что движение на ж\д участке под Волгоградом временно остановлено из-за аварии.