Более 50 дворовых территорий благоустроят в Рязани в этом году

В текущем году свыше 50 дворов благоустроят в Рязани. Об этом сообщает 7info со ссылкой на исполняющего обязанности главы города Виталия Артемова.

Отмечается, что в прошлом году в Рязани было благоустроено более 60 дворовых территорий. В ходе работ были отремонтированы тротуары и проезжие части, заменены бортовые камни и укреплены газоны.

Добавляется, что также в 2022 году силами сотрудников ЖКХ было благоустроено пять общественных пространств: лесопарк, парк, зеленая зона, сквер и бульвар. Здесь восстановлено освещение, установлены архитектурные формы, обустроены пешеходные зоны, озеленены территории.