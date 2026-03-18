Более 50 парков Подмосковья присоединятся к празднованию «Крымской весны»

В День воссоединения Крыма с Россией, 18 марта, в более чем 55 парках Подмосковья пройдут праздничные мероприятия, пишет интернет-издание REGIONS. Гостей ждут патриотические концерты, фотовыставки, викторины и акции с раздачей ленточек-триколоров. Программы подготовлены во всех муниципалитетах региона.

В парке «200 лет Егорьевску» состоится концерт и экспозиция, посвященная Крыму. В Краснознаменске запланированы викторина и ледовое шоу. В парке усадьбы Кривякино пройдет акция «Севастопольский вальс».

Наташинский парк в Люберцах приглашает на концерт «Крымская весна» и викторину «Крым наш» с сувенирами, а с 16:00 волонтеры будут раздавать ленты-триколоры. Серпухов также подготовил концертную программу и выставки.

С 12 марта по 31 июня в Химкинской картинной галерее имени С. Н. Горшина будет работать выставка «Воздух Крыма». Посетители увидят более 20 работ известных художников, включая Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Максимилиана Волошина и Зинаиду Серебрякову. Экспозиция раскрывает влияние крымской природы на творчество мастеров.

В Электростали праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках. В парке «Авангард» в 17:30 начнется концерт творческих коллективов (0+). В Культурном центре имени Н. П. Васильева программа стартует в 18:00 (12+). А в центре культуры «Досуг» состоится встреча клуба ветеранов «Дорогами Побед» (18+).

В Коломне 17 марта во Дворце культуры «Тепловозостроитель» прошел концерт «В единстве наша сила». Перед зрителями выступили вокальные и хореографические коллективы с патриотическими композициями.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал приоритетом «Крымской весны» сохранение мира.