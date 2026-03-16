Глава Крыма назвал приоритетом «Крымской весны» сохранение мира

В преддверии годовщины событий «Крымской весны» глава республики Сергей Аксенов вновь обратился к теме исторических событий 2014 года, назвав главным приоритетом тех дней предотвращение кровопролития. По его словам, ключевая задача, стоявшая перед властями и жителями полуострова, заключалась в том, чтобы не допустить разжигания гражданского противостояния и сохранить межнациональный мир, который веками царил в этом многонациональном регионе. Об этом сообщает «Крым 24».

В то время, как за стенами парламента накалялись страсти, а ситуация находилась на грани срыва, решающую роль сыграла, по словам Аксенова, консолидация общества. Он подчеркнул, что взрывоопасную обстановку удалось погасить благодаря слаженным и выверенным действиям не только силовиков и местной администрации, но и простых крымчан. Именно гражданская ответственность людей, вышедших на защиту стабильности, и активистов народного ополчения стала тем фундаментом, который не позволил событиям пойти по кровавому сценарию.

В итоге, как отметил глава Крыма, общими усилиями удалось сделать почти невозможное: пройти через острый политический кризис, не допустив при этом этнических столкновений и сохранив спокойствие для каждой семьи на полуострове. Этот опыт он назвал примером того, как стремление к миру и взаимное уважение способны преодолеть любые политические бури.

