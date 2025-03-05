Более 50 подъездов отремонтируют в Клину до 1 сентября 2025 года

Соответствующее заявление начальник ЖКХ сделала на плановом совещании у главы городского округа Клин, которое состоялось в среду, 5 марта. По данным Ольги Эбингер, в настоящее время работы ведутся специалистами в Клину по следующим адресам: ул. 60 лет Комсомола д. 3 кор.1 под. № 1, 2, 3; ул. К Маркса д.49 под.№ 1, 2, 3, 4; ул. Гагарина, д. 28 под. № 1.

По завершению работ в отремонтированных подъездах появится обновленная входная группа и замененные почтовые ящики. Стены и потолки покрасят. При необходимости и наличии технической возможности оконные блоки заменят на новые из пластика. Специалисты отремонтируют в тамбуре напольную плитку (или другое напольное покрытие). Работы начались 1 февраля. Планируется, что они будут завершены до 1 сентября 2025 года.

С 2017 года в округе отремонтировано 2 474 подъезда. Работы ведутся в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области». Округ также участвует в программе «Ремонт подъездов в многоквартирных домах».

Подъезды Клина трижды становились победителями и призерами областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».