Более 50 тысяч раз сервисами для расчета парковочных мест воспользовались застройщики Подмосковья

С весны прошлого года для застройщиков Подмосковья было запущено два онлайн-сервиса для расчета количества парковочных мест для зданий жилого и нежилого назначения. Так, за полтора года к сервисам в совокупности обратились более пятидесяти тысяч раз. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко подчеркнул, что планирование парковочных мест является одним из аспектов создания комфортной городской среды и влияет на удобство граждан. Проектирование парковок выполняется на стадии разработки проектной документации, которая необходима для получения разрешения на строительство.

Сервисы в формате «калькулятора» просты в использовании, значительно сокращают время, затрачиваемое на выполнение расчета, исключая ручной режим, и помогают проектировщикам избежать неточностей. Это объясняет рост популярности онлайн-калькуляторов — в месяц сервисами в среднем пользуются около трех тысяч раз.