Более 50 жительниц Дубны проверили здоровье в рамках акции по борьбе с раком груди

Специалисты Медико-санитарной части № 9 ФМБА России и учащиеся Дмитровского колледжа в рамках кампании в борьбе с раком груди провели в парке семейного отдыха флэшмоб.

Флэшмоб прошел под музыкальное сопровождение композиции «Мне нравится жить». Символично, что на груди танцовщиц была прикреплена розовая ленточка.

«Мы пропагандируем здоровый образ жизни, поэтому решили такое мероприятие устроить не только в поликлинике, но и на свежем воздухе», — рассказала старшая медицинская сестра центра профессиональной патологии МСЧ № 9 ФМБА России Екатерина Чернякова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Кроме того, в поликлинике Медико-санитарной части № 9 ФМБА России прошел день открытых дверей. Осмотр жительниц Дубны проводили квалифицированные онкологи, гинекологи и другие специалисты. Мероприятие состоялось под эгидой Всероссийского проекта по профилактике и диагностике онкологических заболеваний «Рак боится смелых, убедись, что ты здоров!».

«Включены такие мероприятия как ультразвуковое исследование молочных желез, маммография, консультация специалиста, а также взятие крови на онкомаркер. Безусловно, актуальна на сегодняшний день данная проблема, так как рост выявляемости онкологических заболеваний среди женщин очень высокий», — отметил онколог МСЧ № 9 ФМБА России Берик Темерешов.

Более полусотни женщин в рамках проведенной акции воспользовались возможностью проверить свое здоровье и проконсультироваться с профессионалами. Медики настаивают на необходимости регулярных профилактических осмотров. Ранняя диагностика заболевания позволяет подобрать наиболее эффективный метод лечения.