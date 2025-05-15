Более 500 человек посетили фестиваль в Павловском Посаде, посвященный городам Московской области
Фото: [Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
В Павловском Посаде с большим успехом прошел фестиваль городов Подмосковья, получивший название «Мое Подмосковье, мой город родной», собравший более полутысячи гостей.
В городском парке Павловского Посада состоялся областной фестиваль, посвященный городам Московской области. Мероприятие привлекло более 500 посетителей. Участники программы «Активное долголетие» и творческие коллективы из девяти муниципалитетов Московской области представили зрелищную программу, наполненную яркими выступлениями и подарившую всем присутствующим позитивные эмоции.
Стоит подчеркнуть, что программа «Активное долголетие» успешно развивается благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, объединяя старшее поколение и стимулируя их к занятиям спортом, творчеству и общественной деятельности.
«Представители «Активного долголетия» — настоящий пример для каждого из нас. Своей активностью и жизнелюбием они доказывают, что возраст — это не преграда для насыщенной и интересной жизни. Сегодня Московская область — это не просто регион вокруг столицы, а целый мир, где переплетаются история, культура, наука и природная красота. Сколько красок и тепла таят эти земли! Недаром Подмосковье всегда вдохновляло писателей, поэтов, художников и композиторов. И сегодня мы вновь в этом убедились. Живите долго, ведите активный образ жизни, танцуйте, улыбайтесь и радуйтесь каждому дню!», - отметил Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.