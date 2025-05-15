Более 500 человек посетили фестиваль в Павловском Посаде, посвященный городам Московской области

В городском парке Павловского Посада состоялся областной фестиваль, посвященный городам Московской области. Мероприятие привлекло более 500 посетителей. Участники программы «Активное долголетие» и творческие коллективы из девяти муниципалитетов Московской области представили зрелищную программу, наполненную яркими выступлениями и подарившую всем присутствующим позитивные эмоции.

Стоит подчеркнуть, что программа «Активное долголетие» успешно развивается благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, объединяя старшее поколение и стимулируя их к занятиям спортом, творчеству и общественной деятельности.