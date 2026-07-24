«Я хотела быть „за мужем“, а не тащить все на себе»: экстрасенс Джебисашвили объяснила расставание с Фунтовым

Экстрасенс Лина Джебисашвили, известная по «Битве экстрасенсов», пережила очередной разрыв — она рассталась с видеоинженером Юрием Фунтовым, с которым участвовала в шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Пара дошла до финала, приняла предложение руки и сердца, но свадьба так и не состоялась.

В интервью The Voice Лина призналась, что после завершения проекта в отношениях начались проблемы. Она смогла простить жениха и согласилась стать его женой, но позже поняла, что не готова выходить замуж за человека, в котором сомневается.

«Я хотела быть „за мужем“, а не брать на себя всю семейную нагрузку», — объяснила она.

В отношениях с Фунтовым, по ее словам, она неизменно оказывалась виноватой, а он редко шел на уступки и слышал только свою точку зрения.

«Он обесценивал все и всех и стремился всегда быть правым, а не счастливым», — добавила Джебисашвили.

Несмотря на боль, Лина поблагодарила Бога за опыт, полученный в этих отношениях, и отметила, что максимально проработала свои проблемы. Сейчас ее сердце занято новым избранником — участником шоу «Титаны» Артемом Земляковым. В отличие от истории с Фунтовым, Лина щедро одаривает нового возлюбленного комплиментами, называя его мужественным, сильным и ответственным.

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