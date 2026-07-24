Ротару вместо Пугачевой: иноагент Макаревич рассказал о скандале перед съемками фильма «Душа»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич*, эмигрировавший из России, дал интервью латвийскому русскоязычному телеканалу RUS TVNET в программе «Кто вам платит?», пишет The Voice. В беседе он впервые подробно рассказал о драматических событиях, связанных со съемками культового фильма «Душа» 1981 года.

По словам музыканта, главная роль изначально предназначалась народной артистке СССР Алле Пугачевой, но в первый же день съемок певица развелась с режиссером картины Александром Стефановичем, и ее участие в проекте прекратилось. После ухода Пугачевой режиссер, несмотря на сомнения Макаревича, пригласил на главную роль украинскую певицу Софию Ротару.

Макаревич отметил, что Ротару — прекрасная певица, но ее манера исполнения отличается от выступлений Аллы Борисовны.

«Все мои опасения на этот счет он не очень слушал. Я не хочу сказать, что Ротару плохая певица. Прекрасная, но немножко все-таки из другого жанра. Чуть-чуть более эстрадная. Но его это не пугало. Он смотрел исключительно на рейтинг популярности. Она была безумно популярна. Ну и вот мы сняли с ней это кино», — рассказал Макаревич.

Стоит отметить, что все трое артистов — Пугачева, Ротару и Макаревич — покинули Россию. Известно, что София Михайловна не дает концертов и живет на вилле в Италии. Алла Борисовна после пребывания в Израиле перебралась на Кипр, а в начале июля 2026 года приехала в Юрмалу, где остановилась с мужем — Максимом Галкиным* и детьми.

Ранее певица Лайма Вайкуле призналась, что Андрей Макаревич учит ее русскому языку.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.