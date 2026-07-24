«Мой мир снова обрушился»: британской телеведущей ошибочно диагностировали возвращение рака спустя годы после победы

Британская телеведущая Джо Уилсон, в 2022 году победившая рак шейки матки третьей стадии, стала жертвой врачебной ошибки. Спустя четыре года медики ошибочно заявили ей о возвращении заболевания, сообщила Lenta.ru со ссылкой на People.

По информации издания, в феврале 2026 года результаты обследования показали, что онкология вернулась и затронула лимфатическую систему.

«Я не могла в это поверить — будто мой мир снова обрушился», — описала она реакцию на диагноз.

Однако один из врачей усомнился в достоверности данных. Последующие пять месяцев Уилсон проходила бесконечные анализы и диагностические процедуры, живя в постоянном напряжении. В июле стало известно: опухоль, которую приняли за злокачественную, оказалась доброкачественным новообразованием. Рак у ведущей не был обнаружен.

Телеведущая призналась, что эти месяцы стали для нее психологически тяжелыми: вера в рецидив заставила пересмотреть жизненные планы.

«Облегчение было неописуемым, равно как и эмоциональные последствия последних пяти месяцев. Жить с такой неопределенностью было невероятно сложно», — добавила ведущая.

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