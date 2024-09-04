Более 55 тысяч человек воспользовались услугами БТИ Подмосковья с начала года

Более пятидесяти пяти тысяч человек воспользовались услугами подмосковного БТИ с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Жители региона могут онлайн заказать техпаспорт объекта недвижимости, справку о его инвентаризационной стоимости, документ о наличии права собственности. Сделать это можно на сайте госуслуг области.

Также через приложение «Добродел» можно получить услугу по предоставлению архивных сведений об объекте недвижимости. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку. Она доступна в разделе «Услуги».