Более 5,6 тысячи детей родились в Подмосковье в феврале

Более 5,6 тысячи детей появились на свет в Подмосковье в феврале. Как отметили в Главном управлении ЗАГС Московской области, это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве рассказали, что число новорожденных девочек и мальчиков в феврале было примерно одинаковым, однако мальчиков родилось чуть больше. На первенцев пришлось около 40% от общего числа родившихся детей.

Больше всего малышей зарегистрировали в отделениях ведомства в Ленинском округе, Щелково и Лосино-Петровском, Одинцово и Краснознаменске.

По итогам прошлого месяца детей чаще всего называли Софиями, Аннами, Евами, а также Александрами, Тимофеями и Михаилами. Встречались и необычные имена, к примеру, Астра, Висения, Параскева, Устинья, Гвидон, Миродар, Никанор, Соломон.