Более 6 тонн макулатуры Егорьевск отправил на переработку в рамках акции «БумБатл»

Жители городского округа Егорьевск стали активными участниками акции «БумБатл», в рамках которой школьники и студенты, спортсмены и работники культуры, неравнодушные жители собрали рекордное количество макулатуры.

Сбор проходил в несколько этапов. Сначала горожане доставляли бумагу и картон на площадку «Мегабак», где функционировал пункт сбора. Спецтранспорт регионального оператора ЭкоЛайн-Воскресенск оказал содействие в доставке груза на комплекс по сортировке и переработке отходов «Восток».

Силами егорьевцев было собрано 5.5 тонн макулатуры. Данный показатель рекордный для округа. Особенный вклад внесли ученики школ № 12 и 13, сотрудники Дворца спорта «Егорьевск», воспитанники и тренеры спортшколы «Лидер», а также студенты Егорьевского техникума и Спортивного училища № 5.

«Более 6 тонн макулатуры передали участники акции «БумБатл» регоператорам Воскресенского и Алексинского кластеров. Самый большой объем бумаги и картона собрали жители городского округа Егорьевск — более 5,5 тыс. кг», — сообщила пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Экологическая акция направлена на защиту окружающей среды. Так, одна тонна макулатуры — это шанс сохранить от вырубки 10 деревьев, которые в свою очередь обеспечивают кислородом 30 человек. В нынешнем году ее участниками стали свыше 89 регионов, которым удалось собрать 144 тысячи тонн макулатуры. По сравнению с 2023 годом, количество собранного сырья увеличилось на 49 тыс. тонн.

Сбор бумажных отходов проходит на регулярной основе. Вне действия акции горожанам предложено приносить их в баки синего цвета, специально предназначенные для сухих отходов. Такие контейнеры расположены во всех муниципалитетах Подмосковья. Также сырье можно приносить на «Мегабак».