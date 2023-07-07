Более 60 человек старше 60 лет впервые вступили в брак в Нижегородской области

Свыше 60 человек, то есть 25 женщин и 37 мужчин, старше 60 лет впервые зарегистрировали брак в Нижегородской области в прошлом году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что в целом брачные узы заключили в минувшем году почти 330 женщин и 550 мужчин старше 60 лет.

Уточняется, что в прошлом году наибольшее число браков у мужчин в Нижегородской области приходится на возраст от 25 до 29 лет, а у женщин — от 20 до 24 лет.