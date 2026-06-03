Более 60 картин Ирины Трошкиной представлено на выставке памяти художницы в Павловском Посаде

В Павловском Посаде, в Выставочном зале «Дом Широкова», открылась экспозиция, посвященная творчеству художницы Ирины Трошкиной. Новая выставка, как сообщается, призвана сохранить и передать наследие выдающейся мастерицы. До 30 июля, по информации организаторов, экспозиция будет доступна каждому ценителю живописи.

На выставке представлено более 60 произведений. Они, по словам сотрудников зала, дают возможность погрузиться в уникальный мир художницы, для которой искусство было не просто увлечением, а смыслом жизни и неиссякаемым источником вдохновения. Это событие, отмечается в сообщении, — прекрасный шанс для поклонников ее таланта вновь встретиться с любимыми работами, ощутить их эмоциональную глубину и красоту.

Ирина Дмитриевна Трошкина, по информации организаторов выставки, появилась на свет 22 июля 1968 года в Павловском Посаде. Любовь к рисованию проснулась у нее еще в детстве, и это, как отмечается, в дальнейшем определило ее профессиональный путь. Творческие наклонности, по словам сотрудников зала, она унаследовала от отца, который обладал даром к рисованию. Его родственники, уточняется в сообщении, были художниками на студии «Союзмультфильм».

Свою творческую деятельность Ирина Дмитриевна начинала, по данным источника, с художественного кружка под руководством Заслуженного художника России Юрия Федоренкова. Именно он, как отмечается, обучил ее умению вкладывать душу в свои работы.

Однако, несмотря на сильную привязанность к живописи, профессиональная судьба художницы, по информации организаторов, сложилась иначе. Она работала фельдшером-акушером в московском роддоме № 70, а затем трудилась медицинским работником в одной из школ Павловского Посада.

Создав семью и родив ребенка, Ирина Дмитриевна, как рассказали организаторы, не забросила занятия искусством. Живопись и фотография, по их словам, по-прежнему оставались важной частью ее жизни. В 2007 году, отмечается в сообщении, художница попала в автокатастрофу, после которой получила серьезное повреждение позвоночника. И именно обращение к творчеству, признавалась сама мастерица, давало ей силы противостоять болезни. Она начала обучать рисованию воспитанников воскресной школы, вести занятия для взрослых и детей, оформлять декорации для театральных постановок и помогать в украшении храма перед праздниками.

Большинство работ Ирины Дмитриевны — это пейзажи и натюрморты. Многие из них, по данным организаторов, находятся в частных собраниях в России, Германии, Италии, США, Турции и Китае. В ее творческом багаже, уточняется в информации, — сотни картин и участие в десятках вернисажей как в России, так и за рубежом.

Ирина Дмитриевна Трошкина, по имеющейся информации, состояла в Международном художественном фонде России и была удостоена международной премии «Филантроп». На первых Международных Парадельфийских играх, как отмечается, она получила статуэтку «НИКА». А в 2019 году на ПАРААРТИАДЕ Москвы и Московской области, по словам организаторов, художница завоевала первое место в категории «Живопись».

«К сожалению, в сентябре прошлого года Ирины Дмитриевны с нами не стало. Для всех нас это большая утрата, невосполнимая. И сегодня мы хотим вновь вспомнить ее талант, ее преданность живописи, творчеству. 66 работ представлены на выставке и все они поистине неповторимы. Здесь и зимняя дорога, и поле подсолнухов, и полевой букет. В каждую картину Ирина Дмитриевна вложила не только свой безграничный талант, но и часть своей души, своего тепла. Именно поэтому так уютно находится в этой атмосфере рядом с ее работами. Мы приглашаем всех в наш Выставочный зал, своими глазами увидеть удивительные работы художника и на себе прочувствовать это душевное тепло», — отмечают сотрудники Выставочного зала «Дом Широкова».

Возрастное ограничение — 0+. Получить более подробную информацию о посещении, добавили организаторы, можно, обратившись непосредственно в Выставочный зал «Дом Широкова».