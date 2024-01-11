Более 60 малышей родилось в Крыму с начала года
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Свыше 60 детей появились на свет с начала наступившего года в Крыму. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на республиканское министерство юстиции.
Уточняется, что самое большое число рождений зафиксировано в Симферополе, там родился 21 малыш.
Отмечается, что девочек родилось больше, чем мальчиков.
Добавляется, что самыми популярными именами новорожденных стали Александр, Михаил, Тимофей, Андрей, Никита, Алиса, Мария, София, Валерия, Анна.