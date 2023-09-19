Более 60 молодых семей получат средства на приобретение жилья в Нижегородской области

Общество

Фото: [©Нина Зотина/РИА Новости]

По словам главы комитета по ЖКХ и ТЭК регионального Законодательного собрания Нижегородской области Владимира Беспалова, свыше 60 молодых семей получат средства на покупку или строительство нового жилья в регионе. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что в Нижегородской области свыше 900 семей принимают участие в программе по обеспечению жильем молодых семей.

Поясняется, что 22 семьи уже стали обладателями средств на улучшение жилищных условий.

Добавляется, что данную программу планируется расширить.

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