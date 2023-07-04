Лесная охрана выявила свыше шестидесяти нарушений во время ограничения пребывания в лесах Подмосковья

За весну и вторую декаду июня в Подмосковья трижды вводили ограничения на пребывание граждан на территории леса и въезд транспортных средств из-за сложной пожароопасной обстановки и отсутствия осадков. За этот период было возбуждено 63 дела об административных правонарушениях за нарушения ограничений, сообщили в областном Комлесхозе.

В сообщении ведомства уточнили, что более 50 из них возбудили в отношении нарушителей режима ограничений, которые въехали в лес на автомобилях.

«В период ограничений было проведено порядка 2600 патрулирований земель лесного фонда, в том числе 95 совместных патрулирований с сотрудниками полиции», — добавил зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует комитет.

По его словам, всего за этот период составили 31 протокол за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, в 11 случаях граждан привлекли к административной ответственности. Отмечается, что сумма штрафов составила 345 тысячи рублей.