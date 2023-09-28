Более 60% опрошенных россиян регулярно используют AI-технологии

Современный мир развивается с бешенными темпами. И то, что вчера казалось совершенно невозможным, сегодня уже стало обыденностью и прочно закрепилось в нашей жизни.

Так недавно удалось выяснить, сколько россиян пользуются технологиями искусственного интеллекта. Как оказалось, количество таких людей почти достигло 61%. Эти данные основаны на результатах исследования «СберСтрахование жизни». Об этом также пишет ТАСС.

Если вновь обратиться к данному исследованию, то становится ясно, что в 88% случаях к помощи AI прибегает молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. При этом доверием сервисы на базе ИИ заручились всего от 38% опрошенных. Видимо, пока люди больше склонны верить самим себе, что, несомненно, радует. Ведь, как говорится, «доверяй, но проверяй».