Более 60 семей переедут из аварийного жилья в новое до конца года в Шатуре

В новый дом, построенный по программе переселения, на улице Химиков в Рошале переедут 62 семьи. На этой неделе людям показали их будущее жилье.

Квартиры светлые и просторные, внутри полный муниципальный ремонт. То есть поклеены обои, установлена сантехника, на полах - ламинат, на окнах – стеклопакеты.

Надежда Леонова сейчас вместе с семьей живет в деревянном бараке, где нет элементарных условий. Но скоро она сможет покинуть здание, которому в этом году исполняется ни много ни мало 100 лет.

«Это просто королевские условия. Огромное человеческое спасибо», - говорит женщина о новом жилье.

Планируется, что ключи от новых квартир жильцы получат до конца текущего года. А пока они могут еще раз внимательно осмотреть их и указать на недоделки, если таковые заметят.

Как подчеркнул заместитель главы администрации городского округа Шатура Егор Ермаков, строительство домов в округе для переселения людей из аварийного жилья, продолжается.

«Два дома практически в стадии переселения. Это пос. Туголесский Бор, ул. Октябрьская и Рошаль, Химиков, 3. И еще у нас пять домов, которые строятся, точнее уже завершаем строительство», - подчеркнул он.

В общей сложности из бараков в современные и теплые квартиры переедут 1,5 тыс. человек.