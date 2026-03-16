Более 60 тысяч посещений: в Дубне подвели итоги работы зимних катков
В Дубне официально закрыли сезон открытых катков. В воскресенье, 15 марта, ледовые площадки приняли последних посетителей.
На церемонии закрытия на льду выступили юные дубненские фигуристки с показательными номерами, а кульминацией вечера стало яркое фаер-шоу. Огонь на фоне тающего льда смотрелся эффектно, но участникам праздника было немного грустно.
«Здесь было очень много встреч с друзьями, и мы уже ждем следующую зиму, чтобы вновь вернуться сюда», — говорит посетительница катка Ульяна Ковалева.
Глава Дубны Максим Тихомиров напомнил, что катки в городе работают второй год подряд при поддержке губернатора. Тысячи жителей проводили здесь время в будни и выходные.
«Дубненцы уже ждут следующей зимы, чтобы вновь выйти на лед, ведь каток стал местом для отдыха, спорта и встреч с друзьями», — сказал глава Дубны.
Этот сезон запомнился не только массовыми катаниями. В Дубне впервые прошел областной фестиваль «Хрустальный лед» под руководством Ильи Авербуха. Спортсмены-любители соревновались за право попасть на гала-концерт. Для многих участие в таком мероприятии стало настоящим событием.
Всего за зимний сезон жители и гости Дубны посетили катки более 60 тысяч раз.