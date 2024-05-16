Более 60 тысяч семей в Москве и Подмосковье распорядились маткапиталом через банки

Сегодня эта процедура максимально отлажена и удобна. Как воспользоваться маткапиталом для улучшения жилищных условий, рассказали в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области.

Информационное взаимодействие между региональным Отделением СФР и кредитными организациями налажено в соответствии с соглашениями, которые заключаются с 2020 года. Передача сведений из банков позволяет родителям одновременно с оформлением кредита сразу подать заявление о распоряжении материнским капиталом на покупку или строительство жилья. Средствами сертификата при этом оплачивается основной долг либо первоначальный взнос по кредиту. В итоге вместо двух обращений — в банк и клиентскую службу регионального Отделения СФР — владельцу сертификата достаточно обратиться только в банк.

Заявления и необходимые документы финансовые учреждения передают в СФР по электронным каналам, что ускоряет процесс распоряжения средствами. Если кредит или займ уже оформлены, родители смогут подать заявление о распоряжении только в Социальный фонд. Однако и в этом случае информационный обмен с банками помогает направить средства на выбранные цели, поскольку владельцу сертификата не нужно представлять в СФР документы и справки по выданному кредиту. Все эти сведения ведомство запросит самостоятельно.

Напомним, что программа материнского капитала работает в России с 2007 года.

«Изначально на поддержку могли претендовать семьи с двумя детьми, впоследствии меры распространили и на первенцев. Размер капитала ежегодно индексируется. В 2024 году он составляет 630 380 руб. 78 коп. на первого ребенка. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 202 643 руб. 96 коп», — уточнил управляющий региональным Отделением СФР Сергей Алещенко.

Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, материнский капитал устанавливается в размере 833 024 руб. 74 коп. в случае, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало.

Материнский капитал выдается только один раз. Если семья не оформляла его на первого или второго ребенка, родители вправе получить сертификат на третьего и любого следующего. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, обучение детей, накопительную пенсию, ежемесячную выплату на детей до 3 лет или покупку товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей с инвалидностью.

Отделение СФР по Москве и Московской области регулярно заключает новые соглашения об обмене данными с банками, чтобы еще больше родителей могли удобнее использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий.