В пятницу, 23 августа, члены партии «Единая Россия» Талдомского городского округа передали в ПВР г. Клин более 600 кг собранной гуманитарной помощи, предназначенной для эвакуированных жителей из Курской области.

Очередной сбор гуманитарной помощи соотечественникам из Курской области приурочен празднованию 81-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге. Эвакуированным передали продукты питания, средства гигиены и предметы первой необходимости.

«Жители и гости Талдомского округа присоединились к инициативе по сбору гуманитарной помощи, принося продукты и необходимые вещи с искренними словами «Своих не бросаем». Это показывает, что дух солидарности и взаимопомощи живет в каждом из нас, и вместе мы можем преодолеть любые трудности», — сказал Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин.

В первый раз «Единая Россия» Талдомского городского округа инициировала сбор помощи сразу после первых данных о событиях в Курской области. Партия оказывает всестороннюю поддержку: содействие в эвакуации, обеспечение вещами, водой и продуктами питания. В сборе помощи участвуют неравнодушные горожане, предприниматели и депутаты.

«Благодарим всех неравнодушных людей, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курска. Ваша поддержка и помощь оказались невероятно важными в этот нелегкий период. Спасибо, что не остались в стороне, что проявили свою заботу и внимание к тем, кто нуждается в помощи. Этот прекрасный пример единства и солидарности должен вдохновить нас всех на дальнейшие добрые дела и помощь тем, кто в ней нуждается. Вместе мы сила, и только объединив усилия, мы сможем преодолеть все трудности и поддержать тех, кто в этом нуждается», — отметил Глава муниципалитета.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве отмечают всей Россией 23 августа. Событие вошло в историю как переломный момент в войне. Нет сомнений, что нынешнее вторжение ВСУ на территорию Курской области также станет самоубийственным шагом для украинского командования. Наступление, не имеющее никакого стратегического значения, уже стало причиной потери большого количества личного состава и техники НАТО.

«Своих не бросаем» — пусть эти слова станут девизом нашего единения и помощи друг другу в любое время», — заявил Глава Талдомского городского округа.

В гуманитарной поддержке курян участвуют все региональные отделения партии.