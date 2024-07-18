Более 600 переселенцев из аварийного жилья в скором времени переедут в новые квартиры в Красноармейске

«Свою новую квартиру еще не видела, но дом снаружи красивый. Надеюсь, что и внутри также хорошо. Не верится, что скоро можно будет переезжать. Скоро новоселье», — рассказала жительница дома № 37 на улице Дачная пенсионерка Вера. Она получит однокомнатную квартиру.