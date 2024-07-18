Более 600 переселенцев из аварийного жилья в скором времени переедут в новые квартиры в Красноармейске
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области]
В подмосковном Красноармейске в новостройке передают квартиры с отделкой для переселенцев из аварийного жилья. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
«Свою новую квартиру еще не видела, но дом снаружи красивый. Надеюсь, что и внутри также хорошо. Не верится, что скоро можно будет переезжать. Скоро новоселье», — рассказала жительница дома № 37 на улице Дачная пенсионерка Вера. Она получит однокомнатную квартиру.
На объекте уже установлены стеклопакеты, проведены системы отопления и электроснабжения. На кухне установлены газовая плита, мойка, смесители с системой водоочистки. Вся необходимая сантехника в санузле установлена. Везде сделаны натяжные потолки. Даже во вместительной кладовке. Установлена система противопожарной безопасности.
«Стены выравнивали по лазерному уровню. Сначала их очистили, загрунтовали, оштукатурили и нанесли два слоя шпатлевки — базовый и финишный. Наклеили флизелиновые обои. Их можно красить», — отметил руководитель проекта отделочных работ строительной компании Сергей Галицын.