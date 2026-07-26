Москвич проник в Эрмитаж и стал бегать по двору, провозглашая себя Иисусом

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 28-летнего москвича, который босиком перебрался через ограду Эрмитажа и начал бегать по внутреннему двору, выкрикивая странные фразы. При задержании мужчина представился Сыном Божьим, после чего его передали бригаде психиатров. Об этом пишет «Фонтанка» .

Инцидент произошел днем 26 июля. Мужчина в шортах и майке, без обуви, с длинными волосами перелез через ограду со стороны Дворцовой площади и проник на территорию музея. Охрана вызвала наряд вневедомственной охраны, который оперативно задержал нарушителя.

Задержанным оказался 28-летний Глеб, москвич, ранее трудившийся в юридической фирме, специализирующейся на банкротствах. Однако на вопросы росгвардейцев он отвечал не по-деловому, а с пафосом называл себя Иисусом Христом. После краткого осмотра прибывшие санитары приняли решение о госпитализации — мужчину отправили в психиатрическую больницу. Мотивы его поступка и состояние здоровья в настоящий момент уточняются.