В Таиланде после сообщения о слежке через IPhone загадочно пропали брат и сестра из России

В Таиланде разыскивают 22-летнюю Диану и ее 17-летнего брата Романа, которые исчезли ранним утром 26 июля после выезда из дома на мотобайке, сообщает MK.RU со ссылкой на SHOT. За несколько минут до пропажи девушка сообщила матери, что ее iPhone обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство, которое могло использоваться для слежки. Вскоре связь оборвалась, а последней точкой геолокации стали 200 метров от их дома.

Семья переехала из Тюмени в Таиланд около пяти лет назад и обосновалась в районе Паттайи. Ночью около четырех утра брат и сестра покинули дом на одном мотобайке — камеры видеонаблюдения зафиксировали их отъезд, но спустя несколько минут телефоны перестали отвечать.

Примечательно, что незадолго до этого Диана рассказывала матери о подозрениях: ее iPhone предупредил о неизвестном Bluetooth-устройстве, которое могло быть трекером. В 4:26 с ее номера пришло краткое сообщение — «Urgent!», а затем смартфон передал последние координаты в 200 метрах от жилья. После этого сигнал пропал.

Мать уже обратилась в полицию Паттайи. Родственники проверяют записи с городских камер, обзванивают больницы и морги, а также просят всех, кто видел пару или их транспортное средство, немедленно сообщить информацию. Полиция начала расследование, но пока ни версий, ни зацепок официально не названо.