Путин обязал банки раскрывать стоимость переводов

Президент Владимир Путин подписал закон, который с 1 сентября 2027 года обязывает банки публиковать полную информацию о стоимости переводов, включая тарифы в системе быстрых платежей (СБП), а также условия предоставления и использования электронных средств платежа. Данные будут размещаться в отделениях и на официальных сайтах кредитных организаций, что позволит клиентам сравнивать условия и избегать неожиданных комиссий.

Новые нормы, размещенные на портале правовых актов, вводят единые правила для всего банковского сектора. Кредитные организации должны будут четко раскрывать порядок и состав информации о переводах — стандарты деятельности разработают отдельно. Это упростит выбор между банками, снизит число судебных споров и повысит прозрачность рынка финансовых услуг.

Для граждан закон означает доступ к актуальным тарифам в любой момент. Банки будут обязаны оперативно предупреждать об изменениях условий — например, о повышении комиссий или новых лимитах. По замыслу авторов документа, это снизит риски внезапных списаний и защитит интересы потребителей. Поправки также затронут электронные средства платежа, что особенно актуально в свете роста безналичных расчетов.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о помощи бойцам СВО с судимостью на гражданке.