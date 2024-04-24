Более 70 лет составляет средняя продолжительность жизни в Рязанской области

В Рязанской области сегодня средняя продолжительность жизни составляет чуть более 73 лет. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что за десять лет она увеличилась на 2,5 года, что позволило региону по данному показателю занять третью строчку рейтинга в ЦФО.

Отмечается, что в Рязанской области проживают более 87 тыс. жителей старше 70 лет, что составляет 8% населения. Также более 40 человек уже перешагнули вековой рубеж.

Добавляется, что больше половины жителей региона занимаются спортом, почти 60% каждый год проходят профилактические медицинские осмотры или диспансеризацию, среди жителей старше трудоспособного возраста данная доля составляет более 65%.