Более 70 тыс. цветов украсят Химки: в городском округе началась подготовка к лету

В Химках началась подготовка к осенне-летнему сезону, в рамках которой местные коммунальные службы планируют высадить более 60 тыс. декоративных цветов. Об этом сообщила администрация городского округа.

Так, яркие цветы украсят улицы, парки, скверы, аллеи и городские клумбы, создавая уютные городские пространства, рассказала депутат Татьяна Кавторева.

«Несмотря на холодную погоду, городской округ вовсю готовится к весенне-летнему сезону. Хочется выразить благодарность всем обслуживающим организациям, которые принимают активное участие в озеленении улиц нашего округа», — сказала она.

На улицах Химок появятся бегонии, петуньи, тюльпаны, цинерарии, виолы, пеларгонии и спиреи. Цветочные композиции разместятся как в центре города, так и в его микрорайонах.

Напомним, жители Химок продолжают участвовать во Всероссийском онлайн-голосовании за развитие и улучшение зон отдыха. Проголосовать можно на официальном сайте или при поддержке специалистов МФЦ. После завершения голосования начнется подготовка проектной документации и реализация работ по благоустройству.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках обновят разметку пешеходных переходов.