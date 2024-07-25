Более 70 выпускников-целевиков медколледжа выйдут на работу на скорую помощь Подмосковья

На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи в настоящее время трудоустраивается 75 выпускников Московского областного медколледжа №1, которые при поступлении заключили со скорой «целевое». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Все ребята, которые приходят в большую семью скорой помощи Подмосковья, уже набрались практического опыта в условиях реальной работы скорой. Сейчас молодые специалисты готовят необходимые документы и проходят аккредитацию», - рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В этом году на областную скорую трудоустраивается 56 фельдшеров и 19 медсестер и медбратьев. Ожидается, что первое время они будут работать в составе бригад с наставниками, закрепят полученные знания, а уже позже - выйдут «на линию» самостоятельно

Отмечается, что студенты, заключившие целевой договор с медицинской организацией во время обучения, получают дополнительную стипендию. После получения образования их ждет гарантированное место работы.

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