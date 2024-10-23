Более 700 участников посетили конкурс самодеятельного творчества в Воскресенске

Мероприятие прошло в рамках реализации программы губернатора Московской области «Активное долголетие в Подмосковье». Тема «Все начинается с семьи» актуальна в нынешний год, который проходит под эгидой защиты семейных ценностей россиян. Участниками стали более 700 представителей из 30 городских округов Подмосковья, а также Москвы и Твери. Они представили зрителям хореографические и вокальные номера, театральные этюды.

Начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина поздравила всех присутствующих со знаменательным событием и вручила награды главы городского округа Воскресенск членам жюри конкурса, которые на протяжении 10 лет бессменно оценивали уровень мастерства участников.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск ]

На мероприятии также присутствовали депутат городского округа, директор МУ «Центр развития культуры» Дмитрий Муконин и заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин города Воскресенска Николай Гончаров. Гости пожелали участникам вдохновения. Присутствующих поблагодарили за то, что они вносят вклад в историю развития народного творчества Подмосковья.

Зрители были воодушевлены красивыми выступлениями участников. По достоинству номера оценили члены жюри, отметив высокий уровень мастерства каждого.

За годы существования конкурс превратился в социально-значимое мероприятие, позволяющее пожилым жителям Подмосковья и людям с ограниченными возможностями здоровья реализовываться. Конкурс зарекомендовал себя и в других регионах РФ.