Священники и специалисты помогут справиться с зависимостями: в Луховицах стартует Школа трезвости

Инициатором выступило первое Луховицкое благочиние. Занятия рассчитаны на людей, столкнувшихся с зависимостью от алкоголя, табака или запрещенных препаратов. Приглашают и родственников, в семьях которых есть такая проблема, а также всех, кого беспокоят вопросы алкоголизма, наркомании, курения и игромании.

Ведущим станет диакон Иоанн Клименко — кандидат химических наук, отвечающий за помощь людям с алкогольной и наркотической зависимостью при московских храмах. К занятиям также подключатся специалисты Первого Московского общества трезвости.

«Вы получите ответы на вопросы „Что делать?“ и „Как с этим справиться?“ Вы узнаете, что происходит с близким человеком, почему он не имеет желания бороться с зависимостью, и как ему можно помочь. Анонимность гарантируется», — сказал благочинный церквей первого Луховицкого округа иерей Александр Скабелин.

Площадкой для занятий выбрана центральная библиотека Луховиц, расположенная на улице Жуковского, 37. Встречи запланированы на вечернее время — с 19:00 до 21:00. Работать Школа трезвости будет вплоть до 29 ноября.

Тем, кому нужны дополнительные сведения, стоит позвонить по номеру 8-915-341-35-13. Ответит на вопросы священник Кирилл Козлов — настоятель Преображенского храма, находящегося в поселке Фруктовая.

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