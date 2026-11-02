Концерт группы «Чичерина» прошел в Московской области в преддверии Дня народного единства

Концерт группы «Чичерина» прошел в Подмосковье в преддверии Дня народного единства и в рамках Года единства народов России. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие прошло 30 октября во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Его посетили более 1 тыс. человек — участников СВО и членов их семей, представителей НКО и молодежных объединений региона.

В рамках мероприятия состоялся показ документального фильма-исповеди «По вере ваю», созданного АНО «Центр креативных индустрий „Новый город“» при поддержке Общественной палаты Подмосковья. Картину представили автор и режиссер Михаил Иванов и военный корреспондент Роман Мех. В основе ленты — 30 подлинных историй участников СВО, ветеранов боевых действий, военных медиков, добровольцев, священнослужителей, жителей приграничных территорий. После кинопоказа зрители пообщались с создателями и героями фильма.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] 1/2 Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] 2/2

В завершение мероприятия прошел концерт группы «Чичерина». При этом прозвучала новая песня «Земной поклон тебе, трава». Юлия Чичерина давно поддерживает бойцов СВО. Она не раз выступала прямо на передовой и на полигонах подготовки.

«Для меня выступать здесь — это что-то очень личное. Ребята, которые возвращаются оттуда, они другие. Им нужно, чтобы их услышали и поддержали. Сегодня в зале была именно та атмосфера, ради которой хочется петь. А премьера песни — она про землю, которая держит, и про то, что мы все друг у друга есть. С наступающим праздником!» — отметила певица.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в Подмосковье поддерживают участников СВО и их семьи.