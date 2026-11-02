В Красногорске снесли аварийные жилые дома
Аварийные жилые дома снесли в Красногорске
Фото: [администрация г.о.Красногорск]
В Красногорске на улице Народного Ополчения снесли четыре аварийных жилых дома, двухэтажные многоквартирные постройки № 23, 25, 28 и 29 были возведены в середине 50-х годов прошлого века — их суммарная площадь составляла порядка более 1,7 тыс. кв. м. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Объекты признали аварийными в связи с высокой степенью физического износа, ветхостью деревянных конструкций и внутренних коммуникаций. После этого в рамках муниципальной программы городского округа «Жилище» подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья» были расселены жильцы 32 квартир в этих домах.
Здания уже демонтировали, строительный мусор вывезли и утилизировали. Администрация определит порядок использования освободившихся территорий.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.