Более 700 жителей Подмосковья от 50 лет обучились новой профессии

Свыше семисот жителей Подмосковья в возрасте от пятидесяти лет прошли переобучение на новую профессию. Об этом рассказали в Министерстве соцразвития региона.

Пройти обучение и получить дополнительное профессиональное образование можно в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Подробная информация и запись на программу доступны здесь.

Наибольшей популярностью среди жителей пользуются такие направления, как бухгалтерия, кадровые службы, программирование. Сейчас обучение продолжают еще шесть сотен человек.

Услуги Центра занятости населения и консультации доступны на сайте «Работа России», по телефону 8 (4967) 63-04-13 или 122 (доб. 6), а также по электронной почте msr_cznmo@mosreg.ru.

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