Более 8 тысяч мальков выпустили в озеро Святое в Шатуре

Шатурская электростанция на регулярной основе занимается оздоровлением водоемов-охладителей. Так, в озеро Святое выпустили почти 8,5 тысячи маленьких сазанов.

Планируется, что рыба будет активно поедать растительность и естественным образом очистит озеро. Таким образом Шатурская ГРЭС борется за чистоту водоемов.

Сазан — это очень ценная промысловая рыба. В благоприятных условиях она может вырасти до 70 сантиметров и набрать шесть килограммов веса. Когда мальки становятся готовы к самостоятельной жизни, их отправляют в естественные водоемы. Самое оптимальное время для этого — осень. В это время вода насыщена кислородом, а хищники не слишком активны.