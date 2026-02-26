Более 8 тысяч обращений и 500 тысяч подъемных: итоги поддержки участников СВО в Тюмени

На заседании Тюменской городской думы депутаты подвели промежуточные итоги работы системы поддержки участников специальной военной операции и их семей. В столице региона действует целый комплекс мер — от бытовой помощи до создания условий для будущего трудоустройства бойцов.

Глава города Максим Афанасьев отметил, что обращения от семей поступают еженедельно, и власти решают их в ежедневном режиме. Особую роль в этой работе играют социальные гостиные — в городе открыто уже 10 таких площадок, куда за помощью обратились 8 тысяч человек. Сюда приходят не только за консультацией, но и за психологической поддержкой, просто чтобы поговорить в кругу своих. Люди чувствуют, что они не одиноки.

Статистика 2025 года подтверждает востребованность мер. Например, 177 семей бойцов смогли улучшить жилищные условия по договорам социального найма, а также получили право бесплатно пользоваться платными парковками.