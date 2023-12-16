Более 80 мигрантов чуть не разорвали полицейских в Москве, пытавшихся задержать водителя-нелегала

Как передает Shot, инцидент произошел на юго-востоке Москвы на улице Верхние поля. Там инспекторы ДПС махнули жезлом водителю, потребовав остановиться. В ответ лихач прибавил скорости, вдовесок протащив одного из полицейских на капоте.

Затем нарушитель остановил авто, вышел из-за руля и набросился в кулаками на полицейского. Отмечается, что во время задержания у буяна произошел эпилептический припадок.

«Полицейские пытались ему помочь. Однако в этот момент к ним подошла толпа из более чем 80 человек, которая начала драку с сотрудниками полиции. В итоге им пришлось успокоить толпу двумя выстрелами в воздух. Обошлось без пострадавших», — приводится в публикации.

В настоящее время полицейскими задержаны 82 человека. На одних были составлены административные материалы по статье «Мелкое хулиганство», другим придется ответить за нарушение миграционного порядка.

В отношении зачинщика драки — 21-летнего гражданина Таджикистана — возбуждено уголовное дело по за применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление полицейских. Иностранному специалисту грозит до 10 лет тюремного заключения.