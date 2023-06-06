Более 80 тысяч школьников написали ОГЭ по русскому языку в Подмосковье

Сегодня состоялся основной государственный экзамен по русскому языку.

В Московской области участие в аттестации приняли 83,9 тысячи девятиклассников. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования региона.

В Подмосковье открылось более 630 пунктов проведения экзамена. За его ходом следили свыше 1,3 тысячи общественных наблюдателей.

Экзамен длился почти четыре часа. За это время школьники выполнили ряд упражнений на грамматику, орфографию и пунктуацию, а также написали сочинение.

Результаты ОГЭ по русскому языку станут известны не позднее 21 июня, подчеркнули в министерстве образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указывал, что повышению качества образования способствует развитие кластеров.