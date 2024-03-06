Более 80 жителей Луховиц помогли пополнить банк крови Подмосковья

На донорскую акцию в Луховицах пришли десятки жителей. Кровь сдавали как новички, так и опытные доноры.

Донорская акция в Луховицах была организована выездной бригадой Московского областного центра крови. Людей принимали в ДК «Старт». Еще в самом начале акции у дома культуры выстроилась очередь. Постепенно людей забирали на медосмотр. Все участники перед сдачей крови заполнили стандартные анкеты о своем здоровье и самочувствии.

Всего в полезной акции поучаствовал 81 луховичанин. По итогу получилось 36 литров крови, которую будут хранить в Московском областном центре. Оттуда ее будут передавать в организации Подмосковья.

В акции участвовала почетный донор России Елена Миронова, жительница Луховиц. Она отметила, что кровь всегда нужна, ведь это может спасти чью-то жизнь. Это особенно важно в период проведения СВО. Её сын Семен Долгов тоже поддержал акцию. Сам он сдавал кровь более 20 раз. Этот пример ему подали родители.

Представитель Московского областного центра крови и врач-трансфузиолог Светлана Кошелева отметила, что донору положено 998 рублей для компенсации на обед. Это уже измененный размер выплаты. Прежним остались правила отгула: донорам положены два дня выходных и дополнительные два дня к отпуску.

Луховицы находятся в пятерке лидеров среди городских округов Подмосковья по участию в донорском движении. Новая подобная акция запланирована на 3 июня. Однако и без особых мероприятий луховичан ждут на сдачу крови по будням на цокольном этаже детской поликлиники на ул. Мира, дом 17а. Прием осуществляется с 09.00 до 13.00.