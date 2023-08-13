Более 800 человек эвакуировали за два дня из-за подтопления в Уссурийске

В подтопленном сильнейшими ливнями Уссурийске в Приморье власти проводят масштабные мероприятия по эвакуации местных жителей из пострадавших территорий.

Накауне на Приморский край обрушились сильные ливни, в результате чего подтопленными продолжают оставаться не менее 16 краевых муниципалитетов. Спасатели МЧС пытаются большими силами справиться с последствиями разгула стихии.

«Всего у нас эвакуировано 768 человек... Это вот за период с момента, когда у нас эвакуация началась», — приводит сообщение городских властей РИА Новости.

Как сообщили в администрации Уссурийского городского округа, несмотря на локальный подъем в некоторых городских районах, уровень воды продолжает падать.