Более 800 человек приняли участие в «Марше кремлевских курсантов» в Яропольце Волоколамского округа

В Яропольце Волоколамского г. о. по многолетней традиции провели патриотическую акцию — «Марш кремлевских курсантов». Мероприятие собрало сотни человек, среди которых ветераны Вооруженных сил, кадеты, юнармейцы, курсанты и студенты.

Участники марша собрались у мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается». Событие традиционно проводят в Яропольце — селе, первым получившим звание «Населенный пункт воинской доблести» в округе. Такой статус месту дали неспроста: именно здесь состоялся большой подвиг во времена Великой Отечественной войны. Совершили его отважные, молодые и преданные стране курсанты Московского командно-пехотного училища. В октябре 1941 года именно они не дали врагу подступиться к Москве, отдав за это свои жизни. За этот подвиг и доблесть в бою к наградам представили 59 курсантов и 30 командиров.

Фото: [ Пресс-служба администрации Волоколамского городского округа ]

Свыше 800 человек 7 октября вспомнили об этом трагичном и важном событии в истории страны у ярополецкого мемориала, пройдя маршем тот же путь, что когда-то проходили кремлевские курсанты. Почтили память павших воинов и проявили уважение к героям Великой Отечественной войны.

«Мы благодарим всех участников и организаторов марша за их преданность памяти героев и за стремление сохранить историческую правду о событиях тех лет. Пусть этот день станет напоминанием о том, что единство и верность своим корням — это то, что делает нас сильными и способными преодолеть любые трудности», — сказала временно исполняющая полномочия главы Волоколамского округа Наталья Козлова.

Отметим, что памятник кремлевским курсантам, погибшим в октябре-декабре 1941 года, был установлен в Яропольце 8 октября 2017 года. Тогда же село и получило особый статус.