Более 800 ямальцев приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

В городе Ноябрьск состоялся долгожданный VII Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В нем поучаствовали порядка 880 жителей ЯНАО. Самый молодой шестилетний участник, как и самый старый, 54-летний, пробежали 1 километр. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Также на дистанциях пять и один км бежали 235 и 474 человека. Как информирует пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого Автономного округа, около 120 участников участвовали в преодолении 10 км. Более 50 атлетов вышли на полумарафонский забег.

На правах марафона была организована благотворительная акция. Каждый взнос направится фонду «Ямине», где реабилитируют детей, живущих с особенностями своего развития. В рамках забега участники собрали примерно 250 тыс. рублей.