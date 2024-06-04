Более 85 миллионов рублей выплатили в Подмосковье с начала года в качестве пособия на новорожденного

Семьи с низкими доходами из Подмосковья при рождении ребенка могут получить единовременное пособие. С начала года эту меру поддержки получили уже более тысячи шестисот семей на сумму свыше восьмидесяти пяти миллионов рублей. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

«Появление в семье младенца — это большая радость и, в то же время, множество затрат. Мы поддерживаем семьи с низкими доходами и выплачиваем пособие на новорожденного, которое составляет от 20 до 300 тысяч рублей. Размер выплаты зависит от количества детей в семье», — сообщила первый заместитель Председателя Правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Так, при рождении первого ребенка в семье выплата составляет 20 тысяч рублей, при рождении второго — 40 тысяч, третьего и последующего — 60 тысяч. В том случае если на свет появились сразу два малыша, выплата будет составлять 70 тысяч на каждого ребенка, а если три ребенка и больше, то 300 тысяч рублей на всех детей.

Единовременное пособие назначается при определенных условиях: родитель и ребенок должны быть зарегистрированы в Московской области, а доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на человека.